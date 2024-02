Rio Grande do Sul registra a quarta morte por dengue em 2024

A nova vítima era uma mulher de 64 anos, com comorbidades prévias. A morte aconteceu no último dia 15, mas a confirmação da contaminação pela doença veio apenas ontem (19).

A vítima morava na cidade de Tenente Portela, no norte do estado. Esse é o município com o maior número de casos confirmados no Rio Grande do Sul em 2024. Dos 4784 casos confirmados em todo estado neste ano, 1231 estão no município. A vítima de 64 anos é a segunda pessoa a morrer pela doença na cidade neste ano.

Dos 4784 casos registrados neste ano no estado, 4221 foram autóctones, quando o contágio acontece dentro do próprio estado. No ano passado, o Rio Grande do Sul passou da marca de 34 mil casos autóctones. Foram 54 óbitos em virtude da dengue em 2023.

A Secretaria da Saúde de Alegrete contratou mais agentes de campo que atuam na fiscalização e controle de prováveis focos do mosquito. É um trabalho contínuo, porque muitos parecem não entender da gravidade da situação comentaram os agentes.