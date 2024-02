Sem clima dentro do partido, Vagner Fan deixa o MDB

Dentre as alegações, o vereador citou que não havia mais clima para permanecer, pois afirmou que era muito cobrado pelos demais de sua sigla partidária por ser um crítico da administração municipal. Ele foi eleito em 2020 com 560 votos.

Ele lembra que, mesmo saindo, tem amigos no MDB e na administração. Em tom enfático, confessou ter se decepcionado com as lideranças do MDB e afirmou que nunca teve voz dentro do partido. Não disse em qual agremiação vai se filiar, mas reiterou que é um conservador. Essa sigla tinha três vereadores na legenda na atual composição do Poder Legislativo em Alegrete.