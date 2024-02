Filas longas e demoradas no SUS provocam sofrimentos e incertezas; veja mais um caso

Este é o caso de Fagner Sobrosa, um trabalhador de 40 anos, natural de Alegrete, mas atualmente residente em Santiago, que está enfrentando dificuldades de saúde e busca apoio para o tratamento.

Casal homoafetivo que viaja pela América Latina, de motorhome, passou por Alegrete

Fagner relata que em setembro do ano passado começou a ter algumas dificuldades que, infelizmente, se agravaram ao ponto de exigir hospitalização. Após uma série de exames, em outubro, ele recebeu o diagnóstico de leptospirose, uma doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados, e como sequela, desenvolveu polineuropatia periférica, afetando os nervos periféricos.

Casal é flagrado com carne de javali no porta malas do carro

Com o estado de saúde ainda delicado, Fagner está passando por diversos médicos e recentemente consultou um neurologista, que solicitou com urgência mais alguns exames para um diagnóstico mais preciso. Ele precisa realizar três ressonâncias magnéticas com contraste, além de exames neurológicos específicos. No entanto, o custo estimado para estes procedimentos é de aproximadamente 7 mil reais, uma quantia que pesa muito no seu orçamento, especialmente porque precisou se ausentar do trabalho. Fagner desempenha suas funções como vistoriador veicular no Detran, e a diminuição da renda durante o período de tratamento está impactando sua capacidade de arcar com as despesas médicas.

Corpos de pai e filho são localizados no Rio Ibicuí

Diante do receio da demora para obter um diagnóstico mais claro, que só será possível após a realização destes exames adicionais, Fagner decidiu buscar apoio financeiro da comunidade. Ele está fazendo um apelo por doações, qualquer valor é bem-vindo e fará diferença em sua jornada de tratamento. Além disso, ele pede que aqueles que não puderem contribuir financeiramente ajudem compartilhando essa mensagem para alcançar o maior número possível de pessoas. Todas as orações e energias positivas também são muito bem-vindas neste momento desafiador.

Para quem desejar auxiliar, as doações podem ser feitas através do Pix 005.718.890-42, em nome de Fagner Sobrosa.