Rio Ibirapuitã atinge a marca de 8,60 metros

As autoridades locais estão monitorando de perto a evolução da situação, com a cota de inundação estabelecida em 9,70 metros. Apesar da estabilização do rio, a Defesa Civil permanece em alerta, pronta para agir conforme necessário.

Até o momento, nenhum impacto direto na população foi registrado. Não há famílias desabrigadas, desalojadas ou pessoas afetadas. A colaboração da comunidade em seguir as orientações é crucial para preservar a segurança de todos.

A Prefeitura de Alegrete, por meio dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, está em regime de plantão, pronta para atender à população e agir em caso de necessidade. Para informações adicionais ou em casos de emergência, os contatos disponíveis são (55) 3961 1707 e (55) 99158-9544.