Homem acusado por tentativa de feminicídio na Prado é condenado a 30 anos de prisão

A sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou o réu Jarbas dos Santos Rocha a 30 anos de reclusão por tentativa de feminicídio, qualificado em quadruplicata (feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra sua ex-mulher, além de ter sido agravado pela presença da filha da vítima, menor de 14 anos à época.

A sessão de julgamento foi presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba e ocorreu na tarde da última terça-feira (19.). Os trabalhos no Salão do Júri iniciaram pouco depois das 9h, e a sentença foi proferida por volta das 16h16min.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o réu, após discussão com a vítima, desferiu-lhe golpes de pé de cabra, dentro da residência onde ambos moravam, no bairro Prado, em abril de 2017. As agressões causaram lesões corporais gravíssimas na vítima.

O réu que estava em liberdade, acabou preso ao final da sessão de julgamento e foi escoltado pela Brigada Militar até o Presídio Estadual de Alegrete. Segundo apurado, ele poderá recorrer da decisão. À reportagem, o advogado de defesa Eleandro Pilar disse que preferia não se manifestar.