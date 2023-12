DAER providenciou manutenção em trechos críticos da RS/566

São casos de caminhões e outros veículos que acabam parando no barro que se forma na estrada.

Um cuera de Alegrete que só veste pilcha gaúcha e que nunca usou calça na vida

Uma medida para melhorar um trecho de 30 km que está em piores condições na rodovia, levou o DAER a providenciar o patrolamento e posterior encascalhamento. Além disso, será realizada a limpeza das laterais da estrada, conforme o Engenheiro Paulo Maister do DAER. A manutenção compreende um trecho do do Km 40 ( armazém Plano B) até o Km 70 ( balsa). Para esse trabalho, conforme o responsável regional do DAER, foram empenhados 600 mil para patrolamentos e 400 mil para encascalhamento.

Antônio Amarante, um alegretense irrequieto por natureza, vive longe há quase 60 anos

Quanto ao questionamento de que esses recursos seriam “desviados”, o Engenheiro Maister informa que a construtora só recebe pelo que faz. E a previsão é para que até o final do ano a manutenção neste trecho seja concluída.