As consequências desse aumento se refletem na situação de 104 pessoas atingidas, distribuídas em 38 famílias. Dentre essas famílias, 18 encontram-se desabrigadas, somando 50 pessoas, enquanto 20 estão desalojadas, totalizando 54 indivíduos.

Os bairros mais afetados por essa ocorrência são Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar.

Para oferecer suporte às famílias afetadas, estão em funcionamento dois abrigos: o Ginásio IEE Oswaldo Aranha e o Posto do Bairro Macedo. São nesses locais que as pessoas encontram um refúgio temporário enquanto aguardam a normalização da situação em suas residências.

A Defesa Civil destaca que as ações de assistência estão sendo realizadas em colaboração com os servidores da Secretaria de Infraestrutura Municipal e com o apoio imprescindível do Exército Brasileiro. Ressalta-se a importância de que tais operações ocorram durante o período diurno, visando à segurança de todos os envolvidos.

Para mais informações ou para reportar emergências, os contatos disponíveis são: (55) 3120 1065 e (55) 991589544. A colaboração e o apoio da comunidade são fundamentais neste momento delicado.