Instalada CPI dos camarotes na Câmara de Vereadores em Alegrete

A decisão veio após a deliberação da Resolução De Mesa Nº 0023/2024 e a convocação dos membros da CPI, através da Convocação Nº 5/2024, realizada pelo presidente Moisés Fontoura.

A resolução estabelece que a CPI terá como objetivo principal investigar as responsabilidades do Poder Executivo no licenciamento, acompanhamento e fiscalização das referidas obras. No geral, foram liberados, em uma primeira etapa, 700 mil reais e, depois, 352 mil. Esse segundo valor, conforme a Assercal, teve a prestação de contas feita à Prefeitura.

Obras na rede de esgoto geram transtornos em ruas de Alegrete; Corsan não alertou a população

A primeira reunião da CPI ocorreu no plenário da Câmara Municipal, onde foram definidos os membros que irão compor a comissão. O vereador Cléo Trindade foi escolhido como presidente, enquanto Firmina Soares assumirá o cargo de vice-presidente. O vereador Itamar Rodriguez integrará a comissão como relator.

As reuniões da CPI serão realizadas todas as segundas-feiras, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal, e serão abertas ao público externo. A transparência e a participação da comunidade serão fundamentais no processo de investigação.

Informações e fotos: Assessoria Câmara de Vereadores Alegrete