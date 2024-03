Caged: Janeiro registra mais demissões do que contrações em Alegrete

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho na tarde da última sexta-feira (15).

Embora, ainda, sem os ajustes finais feito pelo Ministério do Trabalho, Alegrete ficou no vermelho na abertura de novos postos de trabalho no primeiro mês do ano. Em janeiro de 2024, foram 378 admissões e 415 desligamentos, com a extinção de (-37) contratos de trabalho com carteira assinada.

Num comparativo com o último mês de 2023, foram 284 admissões e 376 desligamentos, com o término de 92 contratos de trabalho com carteira assinada. O setor da agropecuária, registrou 85 admitidos e 86 desligamentos resultando num saldo negativo de (-1) empregos. A indústria também teve um resultado ruim, com 72 contratados e 59 demitidos, o setor também fechou no vermelho em janeiro.

Coube ao setor de comércio o pior resultado do mês, com apenas 95 contratos firmados e 140 desligamentos, totalizou (-45) contratos de trabalho encerrados. O segmento de serviços foi o único setor que fechou no verde. Com 122 admissões, janeiro contabilizou 93 desligamentos, resultando num saldo positivo (+29).

Ao longo de 2023, segundo os dados do Caged, Alegrete registrou ao total 4836 admissões e desligou 4564 ao longos dos doze meses do ano. No acumulado do ano, são 54.959 postos com carteira criados no Rio Grande do Sul. Em 12 meses, o montante ficou em 90.990.