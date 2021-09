Rio Ibirapuitã registra leve crescimento neste domingo

Após a baixa, que registrou na noite de ontem 9,09 m, na manhã deste domingo(12), de acordo com a Defesa Civil do Município, a última aferição apontou um leve crescimento no nível do Ibirapuitã, que estava 9,11m acima do normal.

Casal é acusado de furtar pasta com semi jóias avaliada em 20 mil reais

Essa pequena instabilidade se deve, ainda, em relação ao grande volume de chuvas na última semana. Toda área ribeirinha está em constante monitoramento pelas equipes da Defesa Civil.

Oito famílias estão desalojadas, algumas em casa de familiares e outras em volantes. A previsão é do retorno da instabilidade para este domingo, mas em menor volume.