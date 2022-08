Rio Ibirapuitã tem leve recuo nesta tarde

Share on Email

Depois de atingir 9m acima do nível normal, conforme aferição na Ponte Borges de Medeiros, pela Defesa Civil, o Rio Ibirapuitã apresenta um leve recuo nesta tarde de terça-feira (9).

Conforme informações da Defesa Civil, ao meio-dia de hoje, o Rio estava 8m95cm acima do nível normal.

O número de desalojados e desabrigados se mantém. Até o momento, 18 pessoas foram atingidas, sendo 06 desabrigados(duas famílias) e 13 desalojadas(cinco famílias).

No Município, a prefeitura disponibilizou dois abrigos para a população. O ginásio Honório Lemes e Posto do Bairro Macedo e a Defesa Civil mantém atendimento às famílias desabrigadas e desalojadas pelas cheias do Rio Ibirapuitã.