Rio Ibirapuitã tem leve recuo neste domingo

Depois de permanecer por mais de 12h em 12m acima do nível normal, conforme aferição na Ponte Borges de Medeiros, pela Defesa Civil, o Rio Ibirapuitã apresenta um leve recuo nesta manhã de domingo (1°).

Conforme informações da Defesa Civil, às 8h, de hoje, feriado do Dia do Trabalhador, o Rio estava 11m95cm acima do nível normal.

Até o momento, mais de duas mil pessoas permanecem fora de suas residências.

Dados da Defesa Civil mostram 729 famílias desalojadas, totalizando 2.100 pessoas desalojadas. Além disso, 64 famílias e 220 pessoas estão desabrigadas.

No município, a prefeitura disponibilizou quatro abrigos para a população. O ginásio Oswaldo Aranha (lotado), Posto do Bairro Macedo, ginásio Honório Lemes, Creche Santa Terezinha e IRMA.

A Defesa Civil pede à população que permaneça em alerta e que não espere situações limites para solicitar ajuda, principalmente à noite, quando fica ainda mais complexa a retirada de pertences, além do risco de curto-circuito na rede elétrica.

A prefeitura solicita também apoio da comunidade com doações de colchões, agasalhos, alimentos e produtos de limpeza, que podem ser entregues na Defesa Civil.

O tráfego na ponte Borges de Medeiros está liberado.