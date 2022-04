Mãe e filha, vítimas de acidente no Parque, estão se recuperando bem

Mulher que sofreu acidente no parque de diversões na companhia da filha, teve um corte profundo na perna esquerda. Inicialmente, a informação era de que ela teria sofrido uma fratura na perna direita.

Na noite do último sábado(16), um acidente no parque de diversões Rei Center Park, feriu mãe e filha. As duas foram socorridas pelas ambulâncias do Samu e Corpo de Bombeiros e levadas à UPA.

A menina de sete anos, chamada Fernanda, ainda permanecia hospitalizada em decorrência das dores no corpo e por exames que iria realizar, na tarde de ontem (17), por volta das 17h, a informação foi da mãe Márcia Menezes, ao PAT.

Márcia, que já estava em casa no bairro Saint Pastous, entrou em contato com o Alegrete Tudo e falou sobre o que aconteceu. Ela teve um corte profundo na perna esquerda, sem ter ocorrido lesões mais graves. Já a criança, bateu o rosto e apresentava inchaço nos olhos e fortes dores no corpo.

A menina, também, teria apresentado vômito durante a madrugada e início da manhã de domingo(17), entretanto, já à tarde, o quadro era estável, mas a mãe ainda não sabia o período exato que a menina ainda iria permanecer hospitalizada.

Márcia confirmou que os responsáveis pelo Parque estão dando assistência à família e, além de medicamentos, também, compraram alimentos.

Ela citou que a informação repassada pelo gerente era verídica, pois ele disse desde o início que a falha foi mecânica, pois o brinquedo, Crazy Dance, já estava desligado e os usuários descendo, quando, de forma inesperada, se religou e deu mais duas voltas.

Desta forma, Márcia para proteger a filha, a agarrou e a sua perna entrou para baixo da cadeira onde há um ferro e, ali, se feriu.

Ela relatou que teria ficado em cima da menina para protegê-la. Fernanda foi a primeira a ser socorrida pela ambulância dos Bombeiros e Márcia, de 24 anos, na sequência, pelo Samu.

Até o momento, todos os exames da criança estavam sem alterações. O gerente do Parque, falou com o PAT, na noite de sábado e destacou que o brinquedo iria permanecer inoperante até a chegada de um técnico, prevista para hoje, onde será emitido um laudo e feita uma avaliação.

Mesmo assim, ontem pela manhã, uma vistoria também foi realizada e nenhuma anormalidade foi constatada. O técnico realizou os testes e o funcionamento está dentro da normalidade mas, ainda assim, a direção resolveu que não iria colocar em funcionamento por segurança dos usuários, até a segunda avalição, desta segunda-feira.

Cristiano Pedroso, acrescentou que era ele quem estava operando o brinquedo e, até então, nenhuma irregularidade havia sido apresentada. Ele ponderou que todos os demais brinquedos passam por vistorias e manutenções, todos com laudos.

Durante o período de atendimento da família na UPA, um representante do Parque, permaneceu no local. Márcia foi liberada por volta da 1h30min de domingo(17).

Há mais de um mês na cidade, o Rei Center Park já estava com a saída programada para o próximo dia 21 de abril.