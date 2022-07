Robson Dias, dos palcos para o mundo da barbearia

Nos últimos anos o segmento da beleza masculina teve um crescimento considerável com o surgimento das barbearias.



Em Alegrete, o destaque é para a Barbearia Dias do proprietário Robson Dias.



A empresa é o lugar perfeito para quem busca estilo, serviço de qualidade e um visual mais moderno a partir de técnicas inovadoras, produtos de primeira linha, num ambiente amplo, climatizado e com espaço para estacionamento.

O objetivo é elevar a autoestima do homem contemporâneo e transformar a experiência de fazer a barba e cortar o cabelo em momentos descontraídos e de puro relaxamento.

Barbearia Dias com o intuito de fidelizar seus clientes, busca aprimorar-se cada vez mais, trazendo as últimas tendências do mercado surpreendendo pelo atendimento diferenciado a cada novo corte.



Serviços oferecidos:

• Barba: cortes e manutenção;



• Cabelo: cortes clássicos e atuais como o degradê e taper fade (navalhado, máquina e tesoura);

Cabelo: cortes kids



• Sobrancelha.



A Barbearia Dias está localizada na rua Daltro Filho, 462, centro.

Quem é Robson Dias?

O músico alegretense Robson Dias morou fora durante vários anos. A paixão pela música trouxe muitas oportunidades de viajar, conhecer novos lugares, pessoas, criar laços de amizade e adquirir uma bagagem de vida impagável.



Porém, a saudade de casa falou mais alto e há quatro anos, Robson retornou para Alegrete. Iniciar do zero na cidade natal, não foi nada fácil. As oportunidades de trabalho demoraram para acontecer. O jovem chegou à trabalhar no comércio local, mas ainda não era aquele seu sonho.

Com o apoio do seu pai Saul Farias, Robson matriculou-se num Curso de barbeiro.

O curso foi o divisor de águas na sua vida! Assim como a música, a barbearia com técnicas avançadas, tornou-se a nova paixão que aliado ao desejo de fazer a diferença, transformaria vidas e quebraria paradigmas dentro da sua cidade.



Há um ano e após muito aprendizado, trabalho e dedicação, inaugurava Barbearia Dias! Um novo conceito que evidencia a beleza masculina, através de cortes de cabelo, barba e sobrancelhas.

Barbearia Dias!



“Todo homem que preza sua beleza, precisa de um bom barbeiro”.

Horário:

De segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h30min às 20h.

Aos sábados, atendimento sem fechar ao meio-dia.



Atendimento:

Por ordem de chegada ou agendamento pelo whatsapp (55) 9 9227 5862.

Aline Menezes