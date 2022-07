Efipan: tradicional Gre-Nal e um confronto inédito nas semifinais

As quartas de final do 41º Efipan foram realizadas na fria manhã de sábado (30). O estado do gramado já antecipava que futebol era quase impraticável. A primeira surpresa do dia aconteceu com menos de 10ºC em Alegrete.

Um Internacional turbinado massacrou o Lobo. O primeiro gol foi antes do primeiro minuto de jogo e daí em diante só deu Inter pra cima de um abatido Guarapuava. Final 8 a 0 e colorado garantido na semifinal.

No segundo confronto das quartas, o Flamengo bem que tentou conter o tricolor gaúcho. Num jogo feio de muito chutão e pouco toque de bola, o Grêmio fez 1 a 0 num vacilo da zaga rubronegro.

Sem forças para reagir o bom time alegretense se viu dominado pelo Grêmio que fechou o jogo em 2 a 0 e avançou para à semifinal mais aguardada do torneio.

Já passava do meio-dia quando Coritiba e Juventude fizeram o jogo mais equilibrado dessa fase. O time paranaense fez 1 a 0 no primeiro tempo, com um aguerrido Juventude. Na etapa final novamente o Coxa aproveitou bem a oportunidade no ataque e ampliou para 2 a 0. O Ju buscou descontar mas parou no forte time do Coritiba. Já nos descontos o time caxiense diminuiu para 2 a 1, mas não restava mais tempo num campo difícil de jogar futebol.

O último classificado saiu do confronto entre Palmeiras e Novo Hamburgo. O time gaúcho brigou do início ao fim. Embarrados a gurizada do Noia cresceu para cima do atual campeão e complicou o time paulista.

Na etapa final o Novo Hamburgo abriu o placar e melhor no jogo ampliou para 2 a 0, eliminando o favorito ao título.

A organização confirmou para às 20h30min, o jogo entre Novo Hamburgo e Coritiba, logo em seguida às 22hs, Grêmio x Internacional.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do estádio a partir das 19h30min deste sábado. Geral (R$5,00); Arquibancadas (R$10,00) e setor de pavilhão (R$20,00).

Fotos: Júlio Cesar Santos