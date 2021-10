Rodada do Citadino é marcada por super goleada da AABB sobre o Center Fhotos

O Citadino de Futsal segue a pleno vapor no ginásio do União. Na última sexta-feira (15), dois jogaram abriram o final de semana. Vitórias maiúsculas do AEC e SER Real.

Marcando o 24º jogo do certame o AEC encarou o Eliseos Futsal pela terceirona e foi logo goleando. Final 4 a 1 para o time do Alegrete Esporte Clube. No jogo de fundo, a disputa pela Divisão de Acesso também teve goleada. O Real fez 5 a 1 no Flamengo.

Mais três jogos ocorreram no sábado (16), com vitórias da AABB e Danúbio. O confronto da 2ª Divisão entre Cidade Alta e Fortaleza terminou empatado em 6 a 6. Já pela terceirona, o Danúbio fez 8 a 2 em cima do Argentino Juniors. Fechando o sábado, jogando pela elite do futsal alegretense a AABB atropelou o Center Fhotos, goleada abebeana de 15 a 2.

Equipe do Center Fhotos não suportou o forte time da AABB

Na última segunda-feira (18), um jogo isolado pela 1ª Divisão teve vitória da AGN sobre o Lazio, por 7 a 4. Agora o citadino prossegue na próxima sexta-feira (22), com mais dois jogos:

Sexta (Dois jogos da Segundona)

Deportivo La Portera x Palestino – 21h

Toquidon x Barsemlona – 22h