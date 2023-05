Rodada do Citadino registra 17 gols em quatro jogos na noite de terça

O ginásio de esportes da Arena recebeu mais uma rodada na noite de terça-feira (16). O frio não foi empecilho para os atletas da Série B e C da competição. Organizado pelo Sesc, Prefeitura e Associação Jogos da Solidariedade o citadino de futsal chegou aos 27 jogos realizados, sendo 20 entre a divisão de acesso e terceirona e 7 na elite do futsal alegretense.

Na noite de ontem (16), quatro jogos registraram 17 gols. O CFC Alegrete abriu a rodada na segundona e venceu o Flamengo por 2 a 0. Gols de Maiquer Palharini e Vagner Peres.

Pela Série C, a Blackout fez 4 a 2 no Roma em um jogo bem movimentado com dois cartões amarelos e dois vermelhos. Alef Marinho, Guilherme da Cruz, Ramiro Martins e Ronaldo Liscano marcaram na vitória do Blackout. Pelo Roma, gols de Mateus Nogueira e Ricardo Serpa.

No outro jogo da Série B, deu ASSAD em cima do Futsal Brasil, 2 a 1. Gols de Cainã Amaral e Marco Vareiro. Felipe Chael marcou pelo Futsal Brasil. A partida registrou cinco cartões amarelos e um vermelho.

A rodada encerrou com mais um jogo da Série C, Aimoré/Roout Beerr e o time do Futsal Brasil que disputa a divisão de acesso. Um bom jogo de muita disputa de ambos os lados terminou com um empate em 3 a 3. Leonardo Sonego (2), e Alexandre Vargas marcaram pelo Aimoré. Já pelo Futsal Brasil, gols de Daniel dos Santos, Gabriel da Rosa e Maicon.

Classificação:

Confira a próxima rodada:

Fotos: Roger Severo