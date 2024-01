Rodada do torneio Cinquentinha é marcada por homenagens ao atleta Tatu e uma polêmica

No último sábado (6), foi realizada a 3ª terceira rodada do Torneio LAF Lojas Tá Barato pra Caramba com equipes da categoria master 50 anos.

A rodada foi marcada por homenagens ao atleta Cláudio de Souza Ballejos, morto tragicamente no dia 4. Tatu como era carinhosamente chamado no futebol amador era atleta do Tinga. Três partidas movimentaram o complexo de campos do Jockey Club com 9 gols marcados.

A fusão Fluminense/São José bateu o Cruzeiro por 3 a 1. No segundo jogo da rodada o rubronegro do bairro Macedo aplicou uma goleada nos cinquentinhas do Boca Juniors, 3 a 0. Fechando os jogos de sábado, o Nacional superou o Tinga, no clássico da rodada. Placar de 2 a 0 sobre o Clube Independente da Tinga (CIT).

Após a 3ª rodada, o Nacional segue líder isolado com 7 pontos. Sindicato e Fluminense/São José vem logo em seguida, com 5 pontos cada. A diferença está no saldo de gols, que deixa o rubronegro do Bairro na vice-liderança, saldo 3, contra um da fusão. O CIT vem em 4º com quatro pontos, seguido do Cruzeiro (3pg), e o Boca Juniors soma um ponto conquistados em 9 disputados.

A rodada teve um minuto de silêncio antes de cada partida. Segundo apurou a reportagem, um atleta não teria assinado a súmula, o que penaliza a equipe em caso de vitória. De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, nesta segunda-feira (8), às 10h30min, não havia nada oficializado.

Em contato com o presidente da LAF Ramud Maruf, o caso será decidido na tarde de hoje. A situação envolve um jogador do Sindicato que venceu o Boca. Se confirmado a não assinatura do atleta do Sindicato, o Boca é declarado vencedor da partida.

Fotos: Valdir Knierin