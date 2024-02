Rodoviária de Alegrete registra aumento no movimento na primeira quinzena de fevereiro

Share on Email

A movimentação de passageiros durante a primeira quinzena de fevereiro foi bem intensa, segundo a direção da estação de Alegrete. Em comparação com anos anteriores, o fluxo de viajantes aumentou de maneira substancial. E o principal destino é o litoral gaúcho e catarinense.

De acordo com o gerente da rodoviária, Vidal dos Santos, foram registrados aproximadamente 2000 passageiros na primeira quinzena de fevereiro. Ele também ressaltou que a maior procura foi pela zona litorânea do estado, “nessa época do ano, às praias são o sonho de viagem da maioria da população”, disse o gestor.

Outro ponto que fez crescer a procura neste mês, foi a procura pelas cidades que promovem eventos de carnaval. Outro destino bem procurado é a capital dos gaúchos. Segundo dados da empresa, Porto Alegre é um epicentro de viagens e dali o pessoa se desloca a outras localidades da região.