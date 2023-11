Alegretense atinge 10 mil km de caminhada em mais de 70 países

Aproveitando o feriado de Finados e a folga nas aventuras, ela visitou a terra natal e aproveitou para conhecer a redação do Portal Alegrete Tudo, na última sexta-feira (3).

Cheia de histórias para contar, acompanhada do marido, companheiro de aventuras, juntos eles já tem quase 10 mil quilômetros de caminhos. Não é para menos, Vânia acaba de chegar de uma das viagens como ela mesmo define “tensa”. Ela esteve na Síria, Líbano e Irã.

Ao retornarem desses países a guerra no Oriente Médio se instalou. Espírito de aventura não falta na vida da professora aposentada. Vânia saiu de Alegrete em 1980, logo após o casamento com o marido Delcio Dreher, que também é um aventureiro inveterado.

A alegretense já tem 7 álbuns escritos, dois sobre caminhos, com muitas fotografias ilustrando os melhores momentos vividos pelo casal que sai em busca de novas culturas e diferentes experiências nos países visitados.

Ao lado do marido, Vânia caminha trechos superiores a 500 km, conhecendo países e culturas diferentes. As aventuras já se tornaram um estilo de vida do casal que vira mochileiro e sai a conhecer o mundo.

Ela conta que começou em 2005, caminhando nas Missões. A partir daí não parou mais. “Fizemos o Caminho de Santiago, saindo de San Jean, França em 2016.

Em 2018, fizeram o Caminho Português saindo de Lisboa. Também fizemos o Caminho de Assis, na Itália”, revela Vânia. Outro Caminho realizado foi a Trilha Inca, no Peru e Caminhos na Argentina e Paraguai.

Além de caminhadas ela faz trilhas, como a volta na Ilha de Florianópolis, uma parte de caiaque ( o que fez com que se apaixonasse de vez por esse esporte). “Compramos um e sempre que podemos navegamos. É uma maravilha”, comenta.

Já são mais de 40 caminhos de longa distância e vários dias levando tudo que é preciso na mochila. Mas, é sobre os últimos países que a alegretense conversa, emocionada ela conta histórias que foi acompanhada por homens fortemente armados do Exército Egípcio na Península do Sinai.

O esposo Delcio revela que ficaram trancafiados num quarto de hotel, só saiam quando o guia chegasse no local. A passagem pelo Oriente Médio foi precedida pela África, Kenya e Tanzânia e antes disso ela percorreu a Nova Zelândia , Austrália, Fiji e Samoa.

Este ano, já foram 13 países visitados. Na Síria, “Um lugar onde se chora”, destaca a alegretense. Ela conta que crianças brincam nos escombros da guerra.

Em Palmyra, cidade onde até o museu de história foi saqueado e destruído, Vânia diz que a população de soldados é maior que a de civis. “Lugar de sítio arqueológico destruído por bombas e quando se anda por ele, somos observados por helicópteros. Tivemos desconforto e até medo, deles sobrevoando sobre nossas cabeças”, relembra a aventureira. “Na Síria, a cada dois quilômetros éramos parados em postos militares para verem nossos documentos, e em algumas cidades não podíamos entrar”, complementa Delcio.

O marido Delcio é natural de São Francisco de Paula e sempre acompanha a esposa nessas aventuras. Radicada em Gramado, a alegretense divide o tempo entre uma aventura e outra fazendo palestras em escolas, cursos técnicos e universidades, tudo de forma gratuita.

Afinal, histórias é que não falta para essa alegretense acostumada a viver boas aventuras pelo mundo afora. Vânia relata que no Irã as mulheres são obrigadas a usar véu. Se não, podem ser presas.

Também são proibidas de andarem de bicicleta. No Irã, em Pasárgada, a alegretense teve que usar as vestes tradicionais daquele país. Ela fala de um acontecimento surreal na África antes do seu segundo safari. Foi interpelada por mulheres africanas que agarravam seu cabelo, esfregavam sua pele com olhares incrédulos. “Foi um safari dessa vez modo raiz. “Dormimos em barracas, e ouvíamos o rugido de leões e avistamos elefantes em meio ao acampamento”, menciona a aventureira.

Vânia e Delcio acumulam histórias que podem virar um livro. O casal vai fechar o ano em mais uma viagem. Dessa vez, num cruzeiro por Porto Rico e arredores, nas ilhas do Caribe. O casal não para por aí, em 2024, a meta é fechar 50 caminhos e mais adiante, dentro do possível, atingir 100 países visitados.

