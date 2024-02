Trabalho de restauração do Museu Oswaldo Aranha se encaminha para finalização

Share on Email

A revitalização do Museu Oswaldo Aranha já está na fase de finalização. Em pleno feriado, dois trabalhadores estavam realizando serviço na fachada do prédio. Essa casa de cultura, localizada na praça Gerúlio Vargas está fechada há dois anos por problemas estruturais e outros. A parte interna já foi reformada, incluindo a troca de piso.

Rodrigo Guterres, diretor de cultura da Secretaria de Educação, diz que tudo o que precisava ser feito na parte interna do prédio foi realizado, e agora estão na parte de fora. Depois de tudo concluído será feito a reinaguração do Museu Oswaldo Aranha que guarda o acervo do diplomata alegretense que presidiu a ONU. A previsão e para final de março início de abril.

Alegrete é conhecida, também, pela preservação de sua cultura e os museus do Gaúcho, Oswaldo Aranha e o de Arte ( fechado também para reforma),