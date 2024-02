Um “sorriso” se perdeu em meio à agitação do Carnaval

No ano passado, um dos momentos que chamaram atenção foi a descoberta de uma cueca abandonada na rua Venâncio Aires, durante uma das noites de folia dos blocos.

Este ano, no segundo dia do feriadão de Carnaval, um vendedor estava transitando durante a tarde pela Praça do Bebedouro quando se deparou com uma dentadura perdida. Mateus Brasil, ao encontrar o objeto, decidiu compartilhar a descoberta nas redes sociais na esperança de ajudar o dono a recuperá-la. Apesar de ter recebido mensagens de pessoas interessadas, a dentadura ainda permanece sob posse de Mateus.

Esses incidentes, por mais peculiares que possam parecer, são parte do cenário festivo e movimentado do carnaval em Alegrete. São situações que, mesmo sendo leves e até cômicas, evidenciam a atmosfera única e surpreendente que permeia esses dias de intensa festividades.