Rógelez Ruiz Gonçalves, ex-atleta e desportista, não resistiu a um infarto e morreu no último sábado

Na manhã de ontem(13), familiares e amigos se despediram do alegretense, gremista fanático e apaixonado pelo esporte,assim como, ações solidarias.

Em várias postagens, a descrição era de um homem benevolente e muito comprometido com tudo que realizava. Rógelez Ruiz Gonçalves não resistiu a um infarto fulminante e faleceu, em casa, no último sábado por volta das 18h.

De acordo com um dos filhos Rogers, o pai era um atleta de atletismo com destaque estadual. Ele participou da equipe escolar de 4 x 100m conquistando o recorde estadual por 16 anos. Rógelez também atuou como carteiro e, posteriormente, trabalhou no atendimento dos Correios de Alegrete. Membro da Associação Jogos da Solidariedade – AJS de Alegrete, sempre foi muito ativo principalmente em eventos desportivos e campanhas de doações de alimentos e roupas.

“Meu pai era extremamente caridoso, tipo de pessoa que tirava o casaco para dar a outra. Tinha uma personalidade forte e extremamente cativante”- sintetizou.

Separado, Rógelez deixou os filhos Rogers , Rafaelle e Audrey , assim como, os netos Bibiana, Odara, Augusto, Miguel, Anita e Pedro.

As últimas homenagens foram realizadas na Funerária Santa Clara e o sepultamento na manhã de ontem.