Show da Virada, este ano no formato de live, será dia 27 de dezembro

Show da virada vai ter sim!

Um ano de muitos desafios, de restrições e de adaptações. Diante de tantas dificuldades e superações, a decisão de manter o show da virada se deu como uma forma de contemplar os alegretenses com um momento positivo para que o novo ano tenha toda energia necessária para o novo normal.

Assim, através da organização de Diego Pereira Fagundes, um dos responsável pelas outras edições do Show da Virada, neste ano, será realizada a Live da Virada.

Com apoio das empresas locais, no próximo dia 27 de dezembro às 19h, através da página do Portal Alegrete Tudo(https://www.facebook.com/PortalAlegreteTudo ), todos estão convidados a prestigiarem o show com Luana Severo e Vanusa Souza. Além das empresas, a rádio Nativa FM e a Prefeitura Municipal de Alegrete também são apoiadoras do evento.

Abaixo vídeo das duas cantoras realizando um convite a todos.

As empresas responsáveis pelo patrocínio do evento são:

Ricota Jeans, Delicatti, Optica Santa Luzia, Ana Brum, Star, V8, Garupa, Avante, Preto Ar Condicionado, Fazenda Casa de Carne, Vêneto Pizzaria, Acesso Informática, Mob Já, Pilecco, Parceria Armas, Ledria Moreira, Sandra Kulmann, Unimed, Imobiliária Alegrete, Padaria Conquistadora, Esco GV, Saleiro, Marbela, Brascon, IT Bombonierie, Fruteira do Gabi, gráfica Miudinho, Ferragem Faraco.

A apresentação será realizada por Bibiana Santos Carneiro da Fontoura e Gabriella Pansardi Peduzzi.