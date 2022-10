Rolê de bike promove pedal humanizado com foco nas crianças, em outubro

Share on Email

Um meio de transporte que cresce em número de adeptos em Alegrete e a bike.

E uma gurizada, em especial do grupo rolê de bikes, com integrantes de todos os bairros da cidade entre quem gosta de fazer manobras com suas magrelas, tem tido um bom crescido.

Eles pedalam aleatóriamente e não têm as roupas especiais, mas conhecem lugares na zona urbana pelo simples fato de pedalar como lazer e exercício físico.

Grupo rolê de bike- Alegrete

O Grupo existe há mais de quatro anos, e neste mês de outubro realizou um pedal especial distribuindo doces e balas, que foram arrecadados por meio através das redes sociais. Este ano o Grupo rolê de bike montou 260 kits e a entrega foi realizada por 25 integrantes nos bairros Saint Pastous, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Ulisses Guimarães e Segabinazzi.