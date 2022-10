Sarau da Prenda Jovem está de volta no CTG Farroupilha e promete uma edição histórica

O Sarau de Prendas é um exemplo da maneira peculiar de cultivar a tradição e nada mais é do que um baile de debutantes à moda gaúcha, onde as prendas (debutantes) usam o traje feminino típico do Rio Grande do Sul. O vestido de prenda, inspirado na moda europeia da década de 1940, tem diretrizes definidas pelo MTG.



No sarau admitem-se modelos um pouco mais sofisticados. A vestimenta é diferente da prenda adulta, mas algumas coisas todas têm em comum: os vestidos não possuem decotes e a barra da saia deve sempre chegar ao peito do pé.



Na cultura gaúcha, o Sarau deve ser o primeiro baile da prenda que, após esta data, passa a frequentar os fandangos. É um rito de passagem da infância para a adolescência.

Em Alegrete, sob a coordenação do Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha acontece neste próximo dia 22, o Sarau da Jovem Prenda.

O Sarau é aberto ao público e para as entidades convidadas. Até o momento, são 14 prendas inscritas, algumas de cidades próximas. “Nosso Sarau deverá ser um dos maiores dos últimos anos” – acrescenta Ivanety da Mota uma das convidadas para ser madrinha das jovens, ao lado do esposo Dauro Mota.

Essa é a programação desse maravilhoso evento! No dia 14 de outubro aconteceu no CTG Farroupilha o chá oferecido pela madrinha às suas afilhadas

Esse retorno do Sarau está realizando o sonho de muitas meninas. Eu, Ivanety e meu esposo Dauro, fomos convidados para sermos padrinhos dessas meninas maravilhosas. Só temos uma palavra para dizer: Gratidão, por fazer parte do sonho delas. Estamos radiante por estarmos vivendo esse momento”- acrescentou.

Algumas programações já ocorreram e outras estão por acontecer, como workshop de maquiagem com a Sara Mansour, nesta terça-feira(18), às 18h30 no CTG. E, na quarta feira, dia 19, terá um jantar Social no Farroupilha com as famílias e as prendas, já o dia 20 será o ensaio geral e dia 22 o grande dia.

Santierri será o fotógrafo oficial. Wagner Tchê Véio da Rosa será responsável pela animação do evento.