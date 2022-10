Feira das Profissões da Urcamp mostra cursos e possilidades de trabalho

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com objetivo de ajudar estudantes que saem do Ensino Médio a escolher sua profissão, será realizada de hoje até o dia 20, a 8ª Feira das Profissões no ginásio da Universidade.

Chrystian Ribeiro, assessor de imprensa da URCAMP, informa que cada curso terá um estande com seus materiais e equipamentos utilizados em cada curso para mostrar aos estudantes o que fazem e as possibilidades de mercado de trabalho.

Ele diz que muitos jovens não têm noção do que fazer de curso superior e qual profissão seguir, e esta feira pode ajudar muito nesta escolha, considerou.

Feira da Profissões

A Feira está aberta a todas as escolas das redes municipal e estadual de ensino.

Na semana, de 17 a 23 é celebrado os 200 anos de pesquisa no Brasil pelo CNP e Ministério da Ciência e a URCAMP participa desta semana realizando a feira da profissões e vai aproveitar para lançar o vestibular de 2023.