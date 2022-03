Share on Email

De acordo com o gerente local, Cristiano Machado, o problema foi identificado e uma equipe já foi deslocada para o conserto. A adutora é de 20mm e está localizada na rua Butiá.

O abastecimento deverá retornar até às 16h de hoje. Até o momento, a informação é que apenas as economias do bairro Capão do angico estão sem água. Em alguns outros pontos, poderá ocorrer a diminuição da pressão.