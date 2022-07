Turma da Apae realiza passeio-aula em supermercado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A turma de Atendimento Educacional Especializado, da professora Vilma Blaskesi, visitou o Peruzzo Supermercados, numa aula especial para os alunos da Apae.

Alunos tiveram uma aula especial no Peruzzo

Entre as atividades, além do currículo voltado à Vida Diária, os alunos trabalharam com valores dos gêneros e também adquiriram produtos escolhidos por eles.

Alunos fizeram compras

Segundo a professora Vilma, o projeto visa trabalhar a autonomia e o conhecimento de locais do município.

Depois de concluir a atividade, a turma de Atendimento Educacional Especializado da Apae, terminou o passeio-aula com um gostoso lanche ofertado pela gerência do Peruzzo Supermercados, na loja da Venâncio Aires.

Alunos fizeram um lanche no final do passeio

“Assim, família, escola e comunidade vamos promovendo inclusão e o desenvolvimento da Pessoa com Deficiência”, destacou a professora.