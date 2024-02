Ação coletiva revitaliza pracinha do bairro Capão do Angico

Com a participação de Rogério Chaves, candidato a presidente do bairro, e do presidente da pracinha, Alisson Braz, além de Silvia Melissa, Leiza, Helena, João Otávio, Lucas Pereira, apoio de alguns vereadores e dos estabelecimentos comerciais Mercado Conrado e Ferragem D Talk, a comunidade se dedicou a tornar o espaço mais acolhedor e seguro para as crianças e famílias.

A ação consistiu em diversos trabalhos, desde a limpeza geral, remoção de resíduos, até a pintura dos meio-fios, dando uma nova vida às áreas de circulação da pracinha. Com muita disposição, os voluntários se empenharam durante toda a manhã para concluir as tarefas propostas, evidenciando a força e união da comunidade em prol de um bem comum.

Alisson Braz, presidente da pracinha, expressou sua gratidão pela mobilização dos moradores e comerciantes: “Essa parceria é fundamental para mantermos nossa pracinha em condições adequadas para o lazer das crianças e o convívio das famílias. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo e esforço para essa iniciativa.”

Ações como essa não apenas melhoram a estética e funcionalidade de espaços públicos, mas também promovem a integração comunitária, fortalecem os laços sociais e incentivam o senso de responsabilidade coletiva. Além disso, mostram que pequenas iniciativas locais podem ter um impacto significativo no bem-estar e na qualidade de vida de uma comunidade.