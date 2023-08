Rotativo encerra primeiro semestre repassando mais de R$ 65 mil ao município

No primeiro semestre de 2023, o sistema rotativo, chamado área azul contabilizou R$ 387.929,95 com a comercialização de tickets e repassou ao município R$ 65.219,74 valor creditado ao Fundo Municipal de Trânsito.

Atualmente são 930 vagas operadas pela empresa BR Parking nas principais ruas do centro da cidade. A cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.

Juntos, esses valores têm fomentado diversas ações do Fundo Municipal de Trânsito, que mensalmente recebe um percentual do montante arrecadado com o estacionamento rotativo.

Em junho, o repasse ao Fundo foi de R$ 11.193,28 numa arrecadação total de R$ 66.577,80 para a empresa que explora a área azul. Em 30 dias, foram aplicada um montante de infrações que totalizaram R$ 9.470,80 só em multas aplicadas aos motoristas.

O dia de maior faturamento em junho foi registrado em 15 de junho, quando foram comercializados R$ 2.909,90 em tickets. Já o menor valor foi contabilizado entre os dias da semana, foi em 30 de junho com R$ 2.148.95. Entre os quatro sábados do mês de junho, a maior venda de tickets foi no dia 16, quando registrou R$ 863,80 e de menor venda ocorreu no dia 23, onde a empresa contabilizou R$ 599, 90 em vendas.

Nos próximos dias, o rotativo deve iniciar a venda de mais 40 vagas, que estão sendo implantadas na Rua Nossa Senhora do Carmo. A BR Parking opera com 14 monitores e um fiscal na área azul.

Conforme o secretário de segurança, cidadania e mobilidade urbana, Daniel Rosso, que administra o Fundo Municipal de Trânsito, os valores ajudam as demandas do setor em pinturas, placas, sinalizações e demais melhorias realizadas no trânsito de Alegrete.