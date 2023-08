Agosto começa com temperaturas elevadas em Alegrete

Nos primeiros dia do mês de agosto, as temperaturas elevadas farão parte do cotidiano dos alegretenses. Tudo isso em virtude do avanço da massa tropical atlântica, que irá avançar pela Fronteira-Oeste do Rio Grande Do Sul.

Nos próximos dias, ao amanhecer os termômetros marcarão em média 14ºC a 17ºC, já com decorrer do dia, as temperaturas chegarão aos 30ºC. Estranha-se esse tipo de clima nessa época do ano, em virtude de estarmos no meio do inverno e as temperaturas baixas foram bem escassas em 2023.

As previsões de chuva para o transcorrer da semana são baixas, os dias serão predominantemente ensolarados e com temperaturas elevadas. A redação do PAT foi às ruas e entrevistou alguns pedestre sobre os dias de calor. Um advogado, que não quis identificar-se, “comemorou os dias de temperaturas altas, em virtude de poder comer sorvete e voltar a correr na rua”, brincou o profissional.

Fotos: reprodução