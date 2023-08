Violência contra mulher não para em Alegrete e Agosto Lilás vem para ampliar essa proteção

Ela diz que aumentou a violência contra as mulheres em Alegrete, tanto de forma verbal, como a violência física. – Estamos sempre atentas com os órgãos e ONGs que ajudam nesta causa, mas os casos não param. E hoje(1º), a Câmara junto com os demais órgãos inicia o Agosto Lilás com este objetivo específico.

Tânia Branco relata o caso de uma mulher que um homem trouxe de Santa Catarina para cá com um filho e vem mal tratando ao ponto de espancar ela e até o filho de (12 anos) que não é dele e, além disso quebrou tudo dentro de casa. O caso já parou na polícia e no judiciário e o que buscam é a prisão dele que faz atrocidades, espanca e sempre que faz isso se manda para o interior, comentou a líder comunitária. É uma dura realidade que chega às OGNs, orgãos de segurança e além da vítima que é agredida as crianças sofrem neste meio violento.