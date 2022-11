Rua da Vila Nova já está em clima de Copa do Mundo

Vale tudo para entrar no clima da competição mundial. Com isso, muitos moradores decidiram enfeitar as ruas de várias formas.

Em Alegrete, uma quadra da rua Simplício Jaques já recebeu os enfeites. Moradores se uniram e ainda estão decorando casas, postes e bandeirinhas atravessadas pela rua. Além de pinturas no asfalto.

Alegretense desgarrada afirma; o aconchego desta terra é único

Os moradores estão empolgados e ansiosos para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, a partir de domingo. Há cinco dias do início, os torcedores já fazem o aquecimento para os jogos. Movidos pela paixão ao futebol, vizinhos e amigos se reúnem para colorir as ruas de verde e amarelo. Bandeiras, fitilhos e asfalto pintado compõem a decoração produzida com empenho para reunir a vizinhança e assistir o campeonato. O jogo de estreia do Brasil será em 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia. Até lá eles planejam conseguir uma autorização da prefeitura para fechar a rua e instalarem um telão.

Alegretense é campeão da gineteada em aporreado da Expofeira de Quaraí

A mobilização já é grande. Crianças, jovens, adultos e idosos se reúnem para deixar tudo nos trinques. Ainda falta finalizar a pintura do meio-fio e pintar outras figuras no asfalto.

Tamanha esperança no time do técnico Tite tem motivo. A equipe tem a melhor campanha da história nas eliminatórias da América do Sul, com um aproveitamento de 88%, com 14 vitórias e três empates.