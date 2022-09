Ruas de Alegrete terão bloqueios em razão do desfile de 7 de Setembro

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, comunica o bloqueio de vias para o feriado desta quarta-feira, 07, devido ao desfile militar.

Mulher é agredida em casa noturna de Alegrete

Confira as ruas contempladas com o bloqueio a seguir:

– Av. Dr. Lauro / entre Barão do Cerro Largo /Gaspar Martins (b/c) e (c/b)

– Rua Vasco Alves / Av. Dr. Lauro

– Rua Barão do Cerro Largo/ Rua dos andradas

– Rua Barão Cerro largo/ Nossa Sen. do Carmo

– Rua Barão Cerro Largo/ José Bonifácio

– Rua Barão do Cerro Largo/ Tiradentes

– Rua Barão do Cerro Largo/ Joaquim Antônio

– Rua Barão do Cerro largo/ David Canabarro

– Av. Eurípedes Brasil Milano/ Expedicionário Cannes

– Ponte Borges de Medeiros / av. Eurípedes B. Milano

– Av. Alexandre Lisboa / Av. Eurípedes brasil milano

– Rua Demétrio ribeiro/ Expedicionário Cannes

– travessas da Av. Eurípedes B. Milano (no Parque Rui Ramos)

– Rua Barão do Amazonas/ Expedicionário Cannes

– Rua Barão do Amazonas/ David Canabarro

– Rua Barão do Amazonas/ Joaquim Antônio

– Rua Barão do Amazonas/ Tiradentes

– Rua Barão do Amazonas/ Tamandaré

– Praça Getúlio Vargas / Clube Cassino

– Rua General Vitorino/ General Sampaio

– Rua General Sampaio / Gaspar Martins

Itinerário do desfile:

– Rua Mariz e Barros

– Praça Getúlio Vargas (lado norte)

– Rua Vasco Alves (entre Av. Dr. Lauro e Praça Getúlio Vargas)

– Av. Euripedes Brasil Milano (entre Ponte e Posto Primeiro).

– Parque Rui Ramos, (laterais do Clube Sete de Setembro.

Solicita-se que os proprietários de veículos não deixem seus carros nestas vias para evitar transtornos.