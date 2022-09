Feriado do dia 7 com Desfile Militar e manifestações em Alegrete

Neste dia 7, feriado da Independência do Brasil acontece o tradicional Desfile Militar em Alegrete.

A cidade com seis unidades militares e um dos maiores contingentes da Região Sul vai realizar um dos maiores desfiles dos últimos anos, visto que, com a pandemia ele não acontece há dois anos.

Com início às 9h, o desfile vai reunir mais de 800 militares e todos os carros e viaturas das unidades sediadas em Alegrete.

Na sequência, terá o Desfile de máquinas agrícolas, caminhões do pessoal do agronegócio aqui do Município.

À tarde, a programação do feriado será com a realização de uma carreata com a concentração as 16h no trevo do Arco, na Avenida Assis Brasil, pelos 200 anos da Independência.

E, também, está prevista uma manifestação dos profissionais de saúde contra a suspensão do novo piso salarial da enfermagem e técnicos de enfermagem, feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Roberto Barroso.