Sábado é dia de conhecer os campeões do Citadino Vianense 2023

Os jogos tem início a partir das 19h, no Ginásio Henrique Nemitz, com a disputa pelo 3º lugar na categoria livre entre as equipes Brahma X Oficina do Alemão. Na sequência, disputarão o título no feminino as equipes Aliadas X Independente que fizeram as melhores campanhas da categoria.

No veterano, Cerro e Amigos do Julião duelarão na busca pela taça na categoria 35+. No livre, Agro Renz e Juventude buscam quem será o campeão inédito na cidade do sol. As duas equipes fizeram duas belas campanhas e chegam por méritos na finalissíma do citadino vianense 2023.

A entrada no ginásio é franca, aos interessados, os confrontos serão transmitidos no canal do Youtube, Futebol Alegretense e Região. O campeonato tem o apoio da Prefeitura de Manoel Viana que fez desse mais um marco de inclusão social e cultural na vida dos cidadãos. ttps://youtube.com/@FutebolAlegretenseeregiao?si=WZ5RgJm94kMibgnA.

Fotos: Darlei Filmagens