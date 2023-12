Copa Blackout é atração nesse feriado em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nessa sexta-feira, acontece a primeira edição da Copa Blackout. O campeonato inicia partir das 8h da manhã no ginásio do Oswaldo Aranha. No total estão inscritas 17 equipes, divididas em três grupos; dois de seis equipes e um de cinco.

Na chave A, estão presentes as seguintes equipes: Barsemlona, Tia Carmen Futsal, Magnus, Maestro Futsal, Resenha FC e América Futebol Club. Todos contra todos, os quatro melhores classificados seguem a próxima fase.

Na chave B, Atlas Alegrete, Blackout Futsal, Corinthians, Scuderia e Blackout Futsal disputam as vagas para o mata-mata da competição Municipal. Na chave C, Vennelle Y Calvo, Flamengo Alegrete, Wave Futsal, S.E Real Alegrete, Caid Futsal e Friends.

A entrada será de R$ 2,00 reais ou um alimento não perecível. O objetivo da competição é proporcionar aos apaixonados pelo futsal mais um entretenimento nesse feriado do dia 8/12. A fase final, será disputa a partir das 18h de sábado no mesmo local.