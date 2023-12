Fiscalização apreende 400 kg de peixe de estabelecimentos de Alegrete

Policiais militares do 2º Batalhão Ambiental e Ibama realizam operação conjunta em Alegrete para fiscalização ambiental.

No dia 6, uma equipe do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, conduziu uma operação em colaboração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)em Alegrete. A ação teve como objetivo realizar a fiscalização do comércio e depósitos de pescados nas proximidades da bacia do Rio Uruguai, conforme a Ordem de Serviço n°128/2°BABM-P3/2023, referenciada pela nº 058/3º BABM-P3/2023.

Durante a operação, foram vistoriados quatro estabelecimentos comerciais dedicados a venda e armazenamento de pescados. A equipe do IBAMA realizou atos administrativos, resultando na apreensão de 400 quilos de peixes das espécies grumatã, traíra, pintado e jundiá. Após a apreensão, foi elaborado um laudo veterinário para avaliação da qualidade dos pescados, destinando-os à doação para a Instituição da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e ao Exército Brasileiro.

É relevante destacar que todos os estabelecimentos fiscalizados e vistoriados não apresentaram ocorrências de crimes. “O único motivo da apreensão é que não foi realizada a declaração dos peixes aqui da bacia. Não houve declarações para o controle de estoque do IBAMA. Só por isso. Todos têm nota fiscal, mas como não consegue dizer se é da época da piracema ou não, então foi apreendido só por isso”- explicou o policial.

A operação conjunta entre os policiais militares do 2º Batalhão Ambiental e o IBAMA reforça o compromisso com a preservação ambiental e a regulamentação das atividades comerciais relacionadas à pesca na região. A ação visa assegurar o cumprimento das normativas vigentes, promovendo a sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais no município de Alegrete.