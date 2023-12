Acidente entre carros e moto deixa carona ferida em Alegrete

Segundo informações da Brigada Militar, o motociclista transitava pela via quando, próximo ao cruzamento com a rua Gaspar Martins, colidiu com um automóvel modelo Nivus 200TSI.

De acordo com relatos da motorista do Nivus, que estava estacionada, ela abriu a porta do veículo após, segundo ela, verificar a via, mas não visualizou a moto que se aproximava. O motociclista, sem tempo para reação, acabou colidindo na lateral do carro.

Após o impacto inicial, a moto também se chocou com um Ford Fiesta que passava pelo local. Como resultado, a carona da moto foi arremessada ao chão, sofrendo escoriações.

A ambulância dos Bombeiros prestou socorro à vítima e a encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Além da ambulância dos Bombeiros, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no endereço. A Brigada Militar atuou no atendimento à ocorrência.