Sábado é o dia D da vacinação contra a influenza em Alegrete

A Secretaria da Saúde de Alegrete dando continuidade da vacinação contra a influenza aqui no Município vai realizar no próximo sábado, dia 10, o dia D para que muitos possam receber esse imunizante

As equipes estarão em três unidades que vão estar abertas para a vacinação contra influenza conforme estratégia de vacinação do Ministério da Saúde. A oportunidade da vacinação de receber a sua vacinação poderá ser no PAM- Central, Centro Social Urbano e unidade móvel da saúde que vai estar no Brique da Praça. Essa vacinação no dia D será das 8h às 17h



A vacinação contra a influenza ajuda prevenir a gripe e outras complicações bem comuns nesta época do ano quando começam as chuvas e mais frios que potencializam infecções respiratória.

Os grupos elencados para receber a vacina neste momento são: