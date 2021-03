Safra 2020/2021: Alegrete alcança 25% de área colhida

Compartilhe















Conforme levantamento feito pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, na última quinta-feira (11), os produtores de arroz colheram, até esta semana, 168.026 hectares no Rio Grande do Sul.

Esse é o 4º levantamento realizado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz e mostra que foram colhidos 17,78% dos 944.841 semeados nesta safra 2020/2021.

Os dados apresentados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), foi gerado a partir de informações apuradas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia.

A cidade de Alegrete pertencente a Região Fronteira Oeste é a segunda mais adiantada. Já são 25,93%, da área colhida, um percentual de 72.171 ha dos 278.349 ha. A região mais adiantada é a Planície Costeira Externa, que colheu 26,25% (28.124 ha dos 107.158 ha semeados).

Nas estradas vicinais da 3ª Capital Farroupilha o movimento dos caminhões já é intenso. Movimento também é possível constatar em frente aos dois principais estabelecimentos que recebem o produto para beneficiamento.

Júlio Cesar Santos Fotos: Nourival Neto e Elton Linhares