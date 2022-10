Urna de Alegrete passou pelo teste de autenticidade

Uma das urnas eleitorais de Alegrete passou neste domingo (2) por um teste de autenticidade promovido pela Justiça Eleitoral.

A seção 80, da 005ª Zona Eleitoral, que fica na Escola Estadual Tancredo Neves, recebeu o procedimento antes das 7h, horário em que os mesários começam a se organizar nas seções.

O procedimento de autenticação foi realizado em Alegrete acompanhado pelo juiz eleitoral, Rafael Borba, promotora e representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Desta forma, foi retirado o pen drive da urna e colocado outro para verificar se os sistemas são os mesmos que estão no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Teste de autenticidade

Esse teste é realizado na própria seção eleitoral, antes da emissão da zerésima (documento emitido em cada seção eleitoral, antes do início da votação, que mostra que não existe voto registrado na urna eletrônica para nenhum dos candidatos da disputa).

O objetivo do teste de autenticidade é possibilitar que as entidades fiscalizadoras e as pessoas interessadas verifiquem se as assinaturas digitais dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas que serão usadas na votação oficial conferem com as assinaturas digitais dos sistemas lacrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início de setembro.

Foto: Juiz Rafael Borba