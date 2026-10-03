Ibirapuitã se aproxima dos 11 metros e mobiliza equipes para retirada de moradores

O nível do Rio Ibirapuitã chegou a 10,89 metros na manhã deste sábado (3), em Alegrete, conforme a última aferição da Defesa Civil. A elevação do rio provoca a retirada de moradores de áreas atingidas pela cheia.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto Rodrigues, cerca de 30 pessoas, pertencentes a nove famílias, já foram retiradas. As primeiras remoções começaram ainda no fim da tarde de sexta-feira (2).

Na manhã deste sábado, novos pedidos de auxílio foram registrados, principalmente nos bairros São João, Macedo, Canudos, Santo Antônio e Ibirapuitã. As equipes estão nas ruas realizando as remoções e atendendo às solicitações dos moradores.

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As famílias retiradas das áreas de risco estão sendo encaminhadas para o ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, que está sendo utilizado como ponto de acolhimento.

Moradora começou a retirada às 4h

Na Rua Padre Caio, uma idosa relatou à reportagem que começou a retirar seus pertences por volta das 4h deste sábado. Ela aguardava a chegada de um caminhão para conseguir retirar o que ainda permanecia dentro da residência.

As equipes do município seguem mobilizadas. Conforme as informações repassadas à reportagem, o pessoal do Parque de Máquinas também será deslocado para auxiliar nas retiradas na região dos Canudos.

Defesa Civil mantém atendimento

A Defesa Civil de Alegrete mantém equipes mobilizadas para atender os chamados relacionados à elevação do rio e à necessidade de retirada de moradores.

Defesa Civil de Alegrete – contatos:

📞 (55) 3120-1065

📱 (55) 99158-9544

📱 (55) 99956-6385

Em situação de emergência, a orientação das autoridades é acionar também os serviços de emergência: Brigada Militar – 190 e Corpo de Bombeiros – 193.

A Defesa Civil estadual havia emitido alerta vermelho para Alegrete devido ao risco muito alto de inundação do Rio Ibirapuitã.

O nível do rio e a situação das áreas atingidas seguem sendo monitorados pelas equipes de emergência.