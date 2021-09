Saiba o que funciona no feriado

Neste dia o comércio não vai abrir e os mercados vão atender das 8h as 13h, conforme convenção coletiva diz a presidente do Sindicato dos Comerciários.

Os serviços de limpeza pública não vão funcionar no Feriado e os pedidos é para quem puder que mantenha os lixos dentro de seus pátios, porque a coleta retorna na próxima terça-feira.

O transporte coletivo de Alegrete só vai ter duas linhas, no feriado, as mesmas que operam aos domingos aqui na cidade – a Prado- Santa Casa e o Terminal- Nova Brasília serão em três horários as 6h30min, as 12h30min. e as 18h 30min.

As ruas onde vão passar a cavalgada que inicia na Praça da Juventude, atrás do antigo aeroporto indo até o final da Avenida Assis Brasil vão estar sinalizadas para a passagem dos peões e prendas.

E na volta do feriado dia 21 de setembro a Secretaria da Saúde informa que todas as UBS vão funcionar nos mesmos horários, pela manhã, funcionado das 7h 30min as 12h e no turno da tarde das 13h 30 as 17h.