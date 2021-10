Saiba quais são as músicas mais tocadas no Brasil atualmente

É bem provável que, em algum momento do dia, você escute uma canção, seja enquanto faz as tarefas domésticas, seja enquanto vai de carro até o trabalho. E até aqueles que não costumam escutar música são surpreendidos: quem nunca foi pego de surpresa pelos carros de som, não é mesmo?

Hoje em dia, se tornou muito fácil ter acesso à música. Podemos escutar pelo velho e bom rádio, pelas redes sociais, pelo Youtube, pelas plataformas de streaming etc. É um amplo número de opções a nossa disposição. Diferente de antigamente, nos dias de hoje, podemos escutar o que queremos quando sentimos vontade. Dessa forma, com esse leque de possibilidades, os artistas passam a ter muita visibilidade. Afinal, seus singles podem ser tocados em vários lugares. E você sabe quais são as músicas mais estouradas no Brasil? Na sequência, apresentamos o ranking das canções mais tocadas nas rádios, no Sportify e no Youtube, atualmente.

Vamos começar pelo rádio, veículo centenário que continua sendo muito importante para propagar informação e entretenimento. Segundo estimativa mais recente da Audiency, plataforma de streaming de dados de emissoras de rádio da América Latina, as músicas mais tocadas nas rádios de 15/08 a 21/08 são: Ficha Limpa, de Gusttavo Lima; Morena, de Luan Santana; Batom de Cereja, de Israel e Rodolffo; Sigilo, de Guilherme e Benuto; e Os Meninos da Pecuária, de Léo e Raphael.

Já em relação ao Spotify, plataforma de streaming da Suécia que, atualmente, é o principal medidor de sucessos do mundo, a estimativa é mais recente do que a apresentada pela Audiency. O top 5 das músicas mais tocadas nessa plataforma, segundo dados do dia 12/10, são: Coração Cachorro, de Avine Vinny e Matheus Fernandes; Arranhão, de Henrique e Juliano; Revoada no Colchão, de Zé Felipe e Marcynho Sensação; Nota de repúdio, de Gusttavo Lima; e Meu Pedaço de Pecado, de João Gomes.

No Youtube – plataforma de compartilhamento de vídeos – por sua vez, segundo a estimativa mais recente dessa plataforma, as músicas mais tocadas no Brasil são: Baby me Atende, de Matheus Fernandes e Dilsinho; Senta Danada, de Zé Felipe e Barões da Pisadinha; Se Joga No Passinho, de Brisa Star e Thiago Jhonathan; Se For Amor, de João Gomes e Vitor Fernandes; e Ficha Limpa, de Gusttavo Lima.