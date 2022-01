Saiba qual o planeta regente de 2022 e as influências que ele trará para o seu signo

Com a virada do ano, a astrologia – ciência cujo objetivo é decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestre e na vida das pessoas – ganha visibilidade pelos indivíduos. Afinal, todos querem saber o que os astros dizem a respeito dos signos no ano que inicia.

Em 2022, o planeta regente, ou seja, quem terá as energias em evidência, será Mercúrio. Esse planeta irá influenciar os nossos ciclos sociais, carreira e irá exigir prioridades e objetivos bem definidos. Além disso, no que se refere à saúde, algumas pessoas terão que dar uma atenção especial no próximo ano. Na sequência, mostramos as influências que Mercúrio trará para cada signo do Zodíaco.

Abrimos a lista com Áries. O ano de 2022 será o momento de os arianos surfarem nas ondas de Mercúrio para explorar novos temas, isto é, chegou a hora de estudar algo que sempre almejou, mas, por algum motivo, nunca conseguiu focar. Também, é importante que pessoas desse signo cuidem da saúde, evitando se deixar por levar pelo estresse de uma rotina corrida. Já sobre Touro, o planeja regente irá influenciar esse signo de uma forma que os taurinos adoram: trazendo estabilidade financeira.

É período de encontrar novas oportunidades, a fim de alcançar os objetivos. A sua Criatividade e a sua autoexpressão serão beneficiadas, o que facilitará na hora de realizar seus desejos. Os geminianos, por sua vez, também deverão ficar felizes com as influências de Mercúrio. Isso porque ele fará com que as qualidades das pessoas de Gêmeos fiquem em evidência. Agora para quem quer ressignificar mágoas e curar problemas emocionais, os cancerianos estarão em vantagem.

Para os leoninos, a vida social ganhará um boom. É o momento das pessoas desse signo reforçar laços com amigos queridos e fazer novas amizades. Virginianos poderão procurar especializações na sua área profissional, librianos terão mais clareza dos seus objetivos e dos caminhos a serem tomados, escorpianos serão favorecidos nas suas relações afetivas com parceiros e amigos, sagitarianos poderão fazer amigos novos ter conquistas importantes na área profissional. Capricórnio, Aquário e Peixes também serão favorecidos pelo planeta regente, principalmente, em relação à criatividade para encontrar meios de tornar o seu dia mais funcional e produtivo.

João Baptista Favero Marques