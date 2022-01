Empresário desaparecido é localizado em Alegrete

Share on Email

Juliano Dotta, sofreu um acidente na estrada do Rincão do São Miguel. A caminhonete que ele estava foi encontrada, ontem, abandonada.

Juliano foi localizado, nesta manhã, no local chamado Corredor dos Bicas. Ele estava com ferimentos no corpo e na cabeça. Informações preliminares dão conta de que, ele teria saído local ara pedir ajuda. Uma equipe dos Bombeiros de Alegrete, familiares e amigos auxiliaram nas buscas. Ele foi encaminhado ao hospital.