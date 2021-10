Saiba quantos jogos o Grêmio precisa vencer para não ser rebaixado

Sem vencer a 4 rodadas e na zona de rebaixamento desde o início da competição nacional, o tricolor ainda terá um número considerável de jogos para tentar reverter esta dura realidade.

Na próxima quarta-feira (13), o Grêmio terá mais um desafio. Contra o Fortaleza, às 20h30min, no Ceará, o imortal entra em campo em busca de uma recuperação no campeonato. A vitória é crucial, pois a maioria concorrentes da parte de baixo tabela venceu os seus jogos.

Com desfalques importantes, como o centroavante Borja e o zagueiro Geromel, lesionados; Douglas Costa e Thiago Santos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo; e Rafinha, suspenso por ter recebido cartão vermelho, o tricolor vai tentar sua quarta vitória, no Ceará, jogando contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. No retrospecto geral, o imortal tem vantagem: são 17 jogos disputados, 11 vitórias do Grêmio e 2 do Fortaleza.

O tricolor ainda terá 15 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, contando os atrasados, contra Flamengo e Atlético Mineiro. Desse total de jogos, 8 serão na Arena e 7 fora dos seus domínios. Olhando para o número de jogos restantes, não parece uma “missão impossível”. O problema é que a equipe gremista, quando teve a chance de sair da zona da degola, contra Sport, Cuiabá e Santos, acabou decepcionando. Segundo a projeção de especialistas, o clube que alcançar 42 pontos permanecerá na Série A do Brasileirão. Dessa forma, o tricolor terá que vencer, ao menos, 7 partidas para se livrar do terceiro rebaixamento da sua história.

Lista dos próximos confrontos do Grêmio pelo Brasileirão:

Flamengo (C)

Atlético-MG (F)

Atlético-MG (C)

Fortaleza (F)

Juventude (C)

Atlético-GO (F)

Palmeiras (C)

Inter (F)

Fluminense (C)

América-MG (F)

Bragantino (C)

Chapecoense (F)

São Paulo (C)

Bahia (F)

Corinthians (F)

João Baptista Favero Marques