Saiu o primeiro livro de crônicas do jornalista Paulo Berquó

A primeira sessão de autógrafos será no Pub 23, dia 10 de outubro, próxima terça-feira. Logo adiante, dia 18 de outubro, o livro terá lançamento na Feira do Livro de Alegrete. E, em novembro, dia 14, Berquó autografará na Feira do Livro de Porto Alegre. O autor conta que “Posso falar do meu pequeno mundo?” é absolutamente despretensioso.

Reuni alguns textos já publicados aqui no Facebook, outros na Gazeta de Alefrete, então escrevi algumas crônicas novas e contei muitas histórias lá de casa.

O livro tem apresentação da escritora Cíntia Moscovich, uma das mais premiadas contistas da atualidade, sendo patrona da Feira do Livro de Porto Alegre em recente edição. “A Cíntia empresta ao meu livro mais do que seu texto impecável, mas um significado afetivo importante. Ela e Luís Paulo, seu parceiro de vida, tomaram parte em capítulos quase mágicos do pequeno mundo da nossa vida, em tempos de saraus de poesia, amor e muita música linda”, revela o jornalista.

Polos educacionais realizam o plantio de árvores envolvendo 196 alunos

O livro ainda conta com um texto do também jornalista Glauber Cruz, “cria do bairro Canudos que hoje está radicado em São Paulo, trabalhando na Rede Globo. Na contracapa, um pequeno texto de outro jornalista alegretense, Márcio Beyer.

O lançamento no Pub 23, será em um espaço que leva o nome de Lenira Berquó, Paulo André Berquó e Sebastião Fialho Guedes – mãe, irmão e cunhado do autor, falecidos na pandemia da COVID. “Tudo é cheio de significados nesse livro” diz o autor.

Comissão organizadora do Citadino define punição aos envolvidos em briga generalizada

A obra sai pela editora Sulina, pelas mãos de Luis Gomes, um dos profissionais mais respeitados nesse imprescindível universo dos livros. As artes gráficas são da Cíntia Belloc.